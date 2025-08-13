Babnet   Latest update 14:21 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدام أكابر ب يلاقي المنتخب المصري الأول وديا يومي 6 و9 سبتمبر القادم بمصر

Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 12:45
      
يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم "أكابر ب" نظيره المصري الأول وديا يومي 6 و9 سبتمبر القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة، وفق ما أفاد به زياد المسعودي رئيس اللجنة الفيديرالية الفنية والتطوير لدى الجامعة التونسية لكرة القدم وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء.
وأوضح المسعودي أن المباراتين تندرجان في اطار الاعداد للكاس العربية للمنتخبات التي ستقام بين 1 و18 ديسمبر 2025، مبيّنا ان منتخب "الأكابر ب" الذي يشرف على تدريبه عبد الحي بن سلطان بمساعدة أيمن البلبولي يتكون من اللاعبين الناشطين في البطولة التونسية اضافة الى اللاعبين المحترفين في البطولات العربية التي ستركن للراحة بمناسبة الكأس العربية.


