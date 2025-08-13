ألكاراز يتخطى عقبة ميديدوفيتش في سينسناتي ويحقق فوزه 50 هذا الموسم
تغلب الاسباني كارلوس ألكاراز على الصربي حمد ميديدوفيتش بنتيجة 6-4 و6-4 ليبلغ دور الستة عشر في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو ليحقق فوزه 50 في بطولات المحترفين هذا الموسم.
كما حقق المصنف الثاني الإسباني فوزه الثالث عشر تواليا في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة ألف نقطة إذ نجح في الاستفادة من ثلاث من أصل سبع نقاط لكسر إرسال منافسه في مباراة بطيئة الإيقاع.
وبعد علاجه من آلام في الرقبة بعد المجموعة الأولى، استفاق ميديدوفيتش في المجموعة الثانية وتفوق في عدد نقاط الفوز المباشر على ألكاراز 25-16 لكنه ارتكب 38 خطأ سهلا مقابل 18 خطأ للإسباني.
كما حقق المصنف الثاني الإسباني فوزه الثالث عشر تواليا في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة ألف نقطة إذ نجح في الاستفادة من ثلاث من أصل سبع نقاط لكسر إرسال منافسه في مباراة بطيئة الإيقاع.
وبعد علاجه من آلام في الرقبة بعد المجموعة الأولى، استفاق ميديدوفيتش في المجموعة الثانية وتفوق في عدد نقاط الفوز المباشر على ألكاراز 25-16 لكنه ارتكب 38 خطأ سهلا مقابل 18 خطأ للإسباني.
ويواجه ألكاراز بطل مونت كارلو وروما بعد ذلك الإيطالي لوكا ناردي في مسعاه للفوز بلقب ثامن في بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.
وفي وقت سابق، عدل أندريه روبليف تأخره بمجموعة ليتفوق على أليكسي بوبيرين 6-7 و7-6 و7-5 في معركة شرسة استمرت ثلاث ساعات ونصف.
وسيلعب المصنف التاسع الروسي ضد الأرجنتيني فرانسيسو كوميسانا الذي حقق فوزا مذهلا بنتيجة 6-7 و6-4 و7-5 على الأمريكي رايلي أوبيلكا.
وفي منافسات السيدات، تأهلت كوكو غوف المصنفة الثانية بعد انسحاب الأوكرانية ديانا ياستريمسكا من مواجهتهما في الدور الثالث بسبب المرض. وستواجه اللاعبة الأمريكية منافستها لوسيا برونزيتي التي تغلبت على المصنفة 23 إيلينا أوستابنكو 1-6 و6-3 و6-4.
كان هذا هو الانسحاب الثاني في الدور الثالث، بعد انسحاب مواطنتها الأوكرانية مارتا كوستيوك قبل مباراتها أمام البولنونية إيغا شيانتيك المصنفة الثالثة.
وستلتقي بطلة ويمبلدون مع الرومانية سورانا كريستيا في دور الستة عشر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313281