ألكاراز يتخطى عقبة ميديدوفيتش في سينسناتي ويحقق فوزه 50 هذا الموسم

تغلب الاسباني كارلوس ألكاراز على الصربي حمد ميديدوفيتش بنتيجة 6-4 و6-4 ليبلغ دور الستة عشر في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو ليحقق فوزه 50 في بطولات المحترفين هذا الموسم.

كما حقق المصنف الثاني الإسباني فوزه الثالث عشر تواليا في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة ألف نقطة إذ نجح في الاستفادة من ثلاث من أصل سبع نقاط لكسر إرسال منافسه في مباراة بطيئة الإيقاع.

وبعد علاجه من آلام في الرقبة بعد المجموعة الأولى، استفاق ميديدوفيتش في المجموعة الثانية وتفوق في عدد نقاط الفوز المباشر على ألكاراز 25-16 لكنه ارتكب 38 خطأ سهلا مقابل 18 خطأ للإسباني.

