Babnet   Latest update 11:25 Tunis

ألكاراز يتخطى عقبة ميديدوفيتش في سينسناتي ويحقق فوزه 50 هذا الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 11:10 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تغلب الاسباني كارلوس ألكاراز على الصربي حمد ميديدوفيتش بنتيجة 6-4 و6-4 ليبلغ دور الستة عشر في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو ليحقق فوزه 50 في بطولات المحترفين هذا الموسم.
كما حقق المصنف الثاني الإسباني فوزه الثالث عشر تواليا في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة ألف نقطة إذ نجح في الاستفادة من ثلاث من أصل سبع نقاط لكسر إرسال منافسه في مباراة بطيئة الإيقاع.
وبعد علاجه من آلام في الرقبة بعد المجموعة الأولى، استفاق ميديدوفيتش في المجموعة الثانية وتفوق في عدد نقاط الفوز المباشر على ألكاراز 25-16 لكنه ارتكب 38 خطأ سهلا مقابل 18 خطأ للإسباني.

ويواجه ألكاراز بطل مونت كارلو وروما بعد ذلك الإيطالي لوكا ناردي في مسعاه للفوز بلقب ثامن في بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.

وفي وقت سابق، عدل أندريه روبليف تأخره بمجموعة ليتفوق على أليكسي بوبيرين 6-7 و7-6 و7-5 في معركة شرسة استمرت ثلاث ساعات ونصف.
وسيلعب المصنف التاسع الروسي ضد الأرجنتيني فرانسيسو كوميسانا الذي حقق فوزا مذهلا بنتيجة 6-7 و6-4 و7-5 على الأمريكي رايلي أوبيلكا.
وفي منافسات السيدات، تأهلت كوكو غوف المصنفة الثانية بعد انسحاب الأوكرانية ديانا ياستريمسكا من مواجهتهما في الدور الثالث بسبب المرض. وستواجه اللاعبة الأمريكية منافستها لوسيا برونزيتي التي تغلبت على المصنفة 23 إيلينا أوستابنكو 1-6 و6-3 و6-4.
كان هذا هو الانسحاب الثاني في الدور الثالث، بعد انسحاب مواطنتها الأوكرانية مارتا كوستيوك قبل مباراتها أمام البولنونية إيغا شيانتيك المصنفة الثالثة.
وستلتقي بطلة ويمبلدون مع الرومانية سورانا كريستيا في دور الستة عشر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313281


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-25
33°-26
33°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    