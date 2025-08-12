مبادرة "القرار الحر" تدعو جميع الشغالين إلى رفض أي دعوة صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام
دعت مبادرة " القرار الحرّ "،اليوم الثلاثاء، جميع الشغالين والعاملين في مختلف القطاعات العمومية إلى رفض أي دعوة صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام، والاستمرار في أداء العمل بكل تفان ومسؤولية.
واعتبرت المبادرة، في بيان لها، أن "تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحرجة، وهي في قلب حرب تحرير وطني تستهدف استعادة السيادة الوطنية و الكرامة الشعبية. هذه اللحظة التاريخية تتطلب الوحدة الوطنية المقدسة ورص الصفوف، لا تعطيل الإنتاج أو شل المرافق الحيوية".
وأردفت في بيانها " إن العمل اليوم ليس مجرد واجب مهني، بل هو واجب وطني، وسلاح في معركة الصمود والتحرر. فلنرفع معا قيمة العمل فوق كل اعتبارات، ولنجعل من مواقع العمل خنادق للثبات والدفاع عن مستقبل تونس".
يذكر أن ناشطين في المجال السياسي، أطلقوا مبادرة تحمل اسم "القرار الحرّ" ، لتعزيز المشاركة المواطنية في السياسات العمومية ودعم استقلالية القرار السّياسي ومحاربة منظومة الريع الإقتصادي في اتجاه تحقيق الانعتاق والكرامة ونيل الحقوق لجميع فئات المجتمع، وفق ما تضمنّه البيان التأسيسي لهذه المبادرة.
وتتّخذ مبادرة القرار الحر النشاط في شكل حزب سياسي وهي حديثة النشأة ( تمّ إطلاقها في فيفري 2025) يصنّفها مؤسسوها على أنها ضمن خطّ الداعمين لإستقلالية القرار السيادي.
