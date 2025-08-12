Babnet   Latest update 22:12 Tunis

مبادرة "القرار الحر" تدعو جميع الشغالين إلى رفض أي دعوة صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b8f249fada5.89314801_mknqihgflejpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 19:38 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعت مبادرة " القرار الحرّ "،اليوم الثلاثاء، جميع الشغالين والعاملين في مختلف القطاعات العمومية إلى رفض أي دعوة صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام، والاستمرار في أداء العمل بكل تفان ومسؤولية.
واعتبرت المبادرة، في بيان لها، أن "تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحرجة، وهي في قلب حرب تحرير وطني تستهدف استعادة السيادة الوطنية و الكرامة الشعبية. هذه اللحظة التاريخية تتطلب الوحدة الوطنية المقدسة ورص الصفوف، لا تعطيل الإنتاج أو شل المرافق الحيوية".
وأردفت في بيانها " إن العمل اليوم ليس مجرد واجب مهني، بل هو واجب وطني، وسلاح في معركة الصمود والتحرر. فلنرفع معا قيمة العمل فوق كل اعتبارات، ولنجعل من مواقع العمل خنادق للثبات والدفاع عن مستقبل تونس".

يذكر أن ناشطين في المجال السياسي، أطلقوا مبادرة تحمل اسم "القرار الحرّ" ، لتعزيز المشاركة المواطنية في السياسات العمومية ودعم استقلالية القرار السّياسي ومحاربة منظومة الريع الإقتصادي في اتجاه تحقيق الانعتاق والكرامة ونيل الحقوق لجميع فئات المجتمع، وفق ما تضمنّه البيان التأسيسي لهذه المبادرة.

وتتّخذ مبادرة القرار الحر النشاط في شكل حزب سياسي وهي حديثة النشأة ( تمّ إطلاقها في فيفري 2025)  يصنّفها مؤسسوها على أنها ضمن خطّ الداعمين لإستقلالية القرار السيادي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313260


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-25
33°-25
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    