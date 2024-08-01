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الكاف: إقرار حصص تناوب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة الكاف

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 18:03 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قرّرت الحنة الجهوية لتفادي الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بولاية الكاف، اليوم الخميس، خلال اجتماع استثنائي خصّص للنظر في وضعية تزويد مدينة الكاف، إعادة تنظيم توقيت تزويد بعض الاحياء بمياه الشرب.

وتم خلال الجلسة إقرار نظام حصة واحدة بالتناوب تدوم 24 ساعة متتالية لكل من حي حشاد وعين مناخ من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة من صباح اليوم الموالي على أن يتم قطع الماء في الـ24 ساعة الموالية وتزويد حيي الصخرة والشريشي خلالها، أي نظام يوم بيوم، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته مصالح ولاية الكاف.

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وسيتم تبعا لذلك تزويد المشتركين تدريجياً حسب موقع كل مشترك من الشبكة على أن يبقي هذا البرنامج قابلا للتغيير وفق المستجدات الطارئة والخارجة عن النطاق كالأعطاب أو انقطاعات الكهرباء، وفق نص البلاغ.

ويأتي هذا القرار الجديد تبعا للشح المائي الحاد الذي تعيشه البلاد والذي أثّر سلبا على الموارد المائية بولاية الكاف وأدى التى تقلصها في الآبار العميقة والسطحية بصفة غير مسبوقة، ما دفع السلط الجهوية إلى اقرار مثل هذه الإجراءات التنظيمية لتوزيع الماء الصالح للشرب على المتساكنين.


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