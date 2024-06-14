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القصرين : تسخير 11 حافلة لتأمين نقل المسافرين في أفضل الظروف بمناسبة عيد الأضحى

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 19:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم، بمناسبة عيد الأضحى، تسخير 11 حافلة على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الجهوية للنقل بالقصرين لتأمين نقل المسافرين من تونس العاصمة باتجاه ولاية القصرين وذلك قبل عيد الأضحى، ثم خط القصرين-تونس بعد العيد، وفق المدير الجهوي للنقل محمد الهادي الخضراوي.
وبين الخضراوي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم أيضا الترخيص لسيارات النقل العمومي غير المنتظم (سيارات الأجرة -خط أحمر وخط أزرق) للنقل في جميع الخطوط دون التقيد بالخطوط الموجودة ببطاقات الإستغلال، كإجراء استثنائي بمناسبة عيد الأضحى، كما سيتم الترخيص بصفة استثنائية للنقل الريفي في حال دعت الحاجة إلى ذلك في سبيل توفير الظروف الملائمة واللائقة لنقل المسافرين فترة العيد .


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