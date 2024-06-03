"العدالة" شعار الدورة الرابعة من الملتقى الدولي لمحترفي ومحترفات الفيلم الوثائق" نظرات حول الوثائقي"

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تلتئم الدورة الرابعة من الملتقى الدولي لمحترفي ومحترفات الفيلم الوثائق" نظرات حول الوثائقي" أيام 20 و21 و22 جوان الحالي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



واختارت منظمة "دوك هاوس تونس" "العدالة" شعارا لهذه الدورة الرابعة، لتُعنى باستخدام الفيلم الوثائقي كوسيلة لمكافحة الحروب والظلم وتعزيز السلام والتسامح وقبول الاختلاف.





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ويجمع هذا الملتقى نخبة من المهتمين والمهتمات بالسينما والفيلم الوثائقي في تونس وشمال إفريقيا (من مهنيين ومهنيات، منظمات ومؤسسات، طلاب وطالبات، بالإضافة إلى مؤسسات الدعم والإعلاميين والاعلاميات الناشطين والناشطات في القطاع).



ويهدف الملتقى إلى تعزيز منظومة إنتاج الأفلام الوثائقية من خلال دعم صانعي وصانعات الأفلام الناشئين والناشئات وتوفير منصة للحوار مع مراعاة الأطر الجيوسياسية والثقافية.



وجدير بالذكر ان "دوك هاوس-تونس" منظمة غير ربحية تأسست سنة 2018 من قبل مجموعة من الفنانين والعاملين بالحقل الثقافي، وتهدف إلى التشبيك المهني المرتبط بالسينما الوثائقية، والتشجيع على الانتاج السينمائي في تونس وشمال افريقيا، كما تعمل على دعم مهنيي قطاع السينما الوثائقية وتطوير قدراتهم الفنية والتسييرية والتقنية، عبر برامج تكوين ومرافقة.