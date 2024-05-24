الرابطة 1 - تاجيل مباراة الاتحاد المنستيري و النادي الصفاقسي الى موعد لاحق

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الجمعة عن تاجيل مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بعدما كانت مقررة يوم الاحد المقبل بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير دون حضور جمهور في اطار الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



وقالت الرابطة انه تم تاجيل المباراة الى حين اتخاذ اللجنة الوطنية للاستئناف قرارها الذي يهم مطلب الطعن المقدم من قبل الاتحاد المنستيري ضد قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بتسليط عقوبة اللعب دون حضور جمهور بمقابلتين وخطية مالية قدرها 7500 دينار.

وسلطت الرابطة هذه العقوبة على الاتحاد المنستيري بسبب العود للمرة الثانية في رمي القوارير على ارضية الملعب من قبل جماهيره في المباراة امام النادي الافريقي يوم الجمعة 10 ماي الجاري قضى واحدة منها امام مستقبل قابس يوم الاحد الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس.



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