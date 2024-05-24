الكرة الطائرة: تاجيل نهائي كاس تونس بين الترجي الرياضي و النجم الساحلي الى يوم 8 جوان القادم

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قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة تاجيل مباراة الدور النهائي لكاس تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي المقررة يوم 29 ماي الجاري الى يوم السبت 8 جوان القادم وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وفي الدور نصف النهائي، كان الترجي الرياضي قد ازاح الاولمبي القليبي 3-صفر بينما تجاوز النجم الساحلي عقبة النادي الصفاقسي 3-2.

