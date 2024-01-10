المنستير: تقدم تنفيذ المركز النموذجي لتصفية الدم بالبودريس بطبلبة بنسبة 25 في المائة وبكلفة تفوق 2 مليون دينار كهبة من الأهالي

تقدمت أشغال المشروع النموذجي في القطب الصحي الثالث، لتنفيذ مركز تصفية الدم بعمادة بودريس بمعتمدية طبلبة بولاية المنستير، بنسبة 25 في المائة وبكلفة تتجاوز 2 مليون و500 ألف دينار، تم توفيرها من قبل أهالي مدينة طبلبة، وفق ما أفاد به مدير المستسفى المحلي الهادي القرقني بطبلبة عبد اللطيف اللحامي صحفية "وات".

وبين اللحامي، ان الأهالي في طبلبة، وضمن التقاليد الراسخة لديهم في دعم القطاع الصحي، تبرعوا بقطعة أرض تمسح 840 مترا مربعا وايضا بكلفة أشغال البناء والتجهيز، مع توفير سيارة إسعاف.

ويتكون المركز من طابق أرضي وطابق أوّل وينتظر انتهاء الأشغال في موفي سنة 2024، على أن يدخل المركز حيز الاستغلال سنة 2025، وسيقدم خدماته لمعتمديتي طبلبة والبقالطة بوضع 12 جهازا لتصفية الدم على ذمة المرضى، وهو عدد قابل للتطور خلال السنوات المقبلة ويمكن ان يصل الى 24 آلة تصفية دم، حسب مدير المستشفى.

وتشرف وزارة الصحة ومركز الصيانة التابع لها والمصالح المختصة بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، على جودة تنفيذ هذا المشروع، الذي وافقت عليه وزارة الصحة في وقت قياسي، من حيث قبول الهبة والشروع في الإعداد، وهي تعمل حاليا على الإعداد لتثبيت أعوان بالمركز.



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وكانت جمعية "أولياء بطبلبة" قد تبرعت بتوفير أرض وتكفلت ببناء مركز للصحة الأساسية ببودريس الوتاقع قبالة مركز تصفية الدم، الذي هو بصدد الإنجاز، كما أنجز المجتمع المدني بطبلبة ، في شكل هبة، مركز الصحة الأساسية الزياتين، ومركز الصحة الأساسية المندرة، ووحدة الأشعة والصيدلية ووحدة الكوفيد بالمستشفى المحلي الهادي القرقني بطبلبة.