الدستوري الحر ينظم وقفة نسائية يوم الأحد أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تضامنا مع رئيسته عبير موسى

قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، تنظيم وقفة نسائية تضامنية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس يوم الأحد القادم تضامنا مع رئيسة الحزب عبير موسي "لما تتعرض له من اعتداءات وانحدار غير مسبوق لحقوق المرأة في تونس"، وفق بيان أصدره الحزب.



كما قرر الديوان السياسي تنظيم سلسة بشرية نسائية أمام مركز الإيقاف مساندة لعبير موسي في إضراب الجوع الذي شرعت في تنفيذه صباح هذا اليوم احتجاجا على "اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري".





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وكان الحزب قرر تنظيم يوم غضب يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023.



وأوضح الحزب أن انعقاد ديوانه السياسي يأتي على إثر الرسالة التي توجهت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ومرشحته للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الرأي العام تحت عنوان "رسالة امرأة مهددة بالإعدام"، معبرا عن مساندته لرئيسة الحزب في "انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية".