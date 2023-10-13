الكوميديا الموسيقية "كتاب علاء الدين" مساء السبت بقاعة الفن الرابع

بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد يقدم المسرح الوطني يوم السبت 14 أكتوبر الكوميديا الموسيقية "كتاب علاء الدين" وذلك بداية من الساعة السابعة مساء بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.

وهذه الكوميديا الموسيقية هي عمل جديد من إنتاج المسرح الوطني التونسي والمسرح الوطني الشاب، نصّ و دراماتورجيا وإخراج وسينوغرافيا محمد مختار الوزير.

ويؤدي أدوار هذا العمل بشير الغرياني والمالكي اللباوي وأسامة الحنايني وأحمد الزواغي وثواب عيدودي وحلمي الخليفي وفاطمة الزهراء المرواني وأصالة كواص ومحمد لؤي العش ونورهان جعفر وليلى المنكبي وكوثر ميساوي وعلام بركات وشوقي صعدلي ونبراس خلف الله ومحمد المالكي وحازم بوهلالي وغسان الجربي.

وأما الكوريغرافيا فهي لسلمى بوحجبةـ فيما وضع موسيقى الأغاني : راضي الشوالي



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وبحسب ورقة تقديمية، ينطلق هذا العرض المستلهم من الف ليلة وليلة، من القصة الشهيرة «علاء الدين والمصباح السحري» ليعيد كتابتها وتقديمها في شكل كوميديا موسيقية تخاطب الناشئة بكل شرائحها العمرية.

ويروي محمد المختار الوزير من خلال هذا العمل حكاية طفل ثائر على واقعه يقع ضحيّة تلاعب شخص غامض بحياته. ينتهي الأمر بالطفل «علاء الدين» إلى القيام برحلة محفوفة بالعوائق وبالمخاطر، وهو الذي يتربّص به السحرة ليوقعوا به في فخ أسحارهم المتعددة الألوان والأشكال.

داخل عالم عجائبي حافظ على بعده التخييلي وقام بإعادة تصوّر للإطارين المكاني والزماني، يتحرّك أبطال العرض داخل حلقة من الصراعات المتشابكة والأحداث غير المتوقعة ...حيث يتدّخل السحر لحدوث العجيب في كل مرّة.



ويغوص العرض في تركيبة من العلاقات الإنسانية يتجاذبها المدّ والجزر لتلعب الصدفة دورها في توضيح الخفايا وتقريب المسافات ما بين البطل علاء الدين والأميرة الحبيبة. ودون التخلي عن سحر الخرافة وعن سرّ الحكاية، يقترح المخرج « محمد مختار الوزير» رؤى جمالية وفنية معاصرة في إعادة سرد قصة « علاء الدين» انسجاما مع مقتضيات السياق الراهن وفق المصدر ذاته.

