وزير الصحة يشدد على ضرورة تطوير منظومة الأدوية ودعم البحوث والاستثمارات في مجال الصناعات الصيدلانية

دد وزير الصحّة علي المرابط أمس الخميس خلال افتتاح فعاليات المنتدى السّادس للصيدلة الذّي تنظمّه النقابة التونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة بقصر المعارض بالكرم تحت شعار "المغرب العربي... في دائرة الضوء" بحضور خبراء ومختصّين في المجال حرص الوزارة على تطوير منظومة الأدوية في تونس ودعم الإستثمارات والبحوث والتجديد في مجال الصناعات الصيدلانيّة حسب بلاغ الوزارة على صفحة الفيسبوك.



وأكد علي المرابط على ضرورة استكمال إرساء الوكالة الوطنيّة للأدوية ومواد الصحّة ومراجعة قانون المهن الصيدليّة بما يعزّز حوكمة القطاع ويغطّي حاجيات المواطنين من الأدوية، مثمّنا بالمناسبة الشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ لتحقيق الأهداف المرجوّة من إصلاح منظومة الدّواء الوطنيّة.

ومن جهة أخرى، جدّد علي المرابط تأكيد أهمّية الإحاطة بالصيادلة الشّبان ومسألة التّكوين المستمرّ لفائدة الصّيادلة لمسايرة المستجدّات العلميّة والإبتكارات



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في المجال.

يذكر أن المنتدى الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام يتضمّن فضاءات عرض لمنتجات مخابر الأدوية التونسيّة والعالميّة وندوات علميّة وورشات تكوين

وابتكار بمشاركة ضيوف من البلدان المغاربيّة والإفريقيّة.

