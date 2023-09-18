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هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب شمال إيطاليا

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 07:24 قراءة: 0 د, 16 ث
      
وكالات - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت اليوم الاثنين مناطق في شمال إيطاليا.

ووقعت الهزة في الساعة 03.10 فجر اليوم، وكان مركزها على بعد 5.9 كم عن منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص.

...

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي فإن مركز الهزة كان على عمق 10 كم.


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