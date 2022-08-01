قفصة: استئناف نشاط المسبح البلدي بسيدي أحمد زروق في موفى الأسبوع الجاري


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 18:13قراءة: 0 د, 54 ث
      
B أعلن رئيس بلدية قفصة، حلمي بلهاني، اليوم الاثنين، عن استئناف نشاط المسبح البلدي بسيدي أحمد زروق وشروعه في استقبال المواطنين في موفى الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من أشغال صيانته وتهذيبه المتقدّمة حاليا بنسبة 80 بالمائة.


وأوضح حلمي بلهاني، في تصريح لـ"وات"، أن أشغال التهيئة والصيانة شملت المضخّات، وقاعات الاستحمام، وتنظيف أرضية المسبح، إضافة إلى تغيير نوعية المياه العادية التي كانت تستعمل في تعبئة المسبح إلى مياه ذات ملوحة عالية تمتاز بها منطقة سيدي احمد زروق والتي سيتم التزوّد بها مباشرة من بئر موجودة بالمنطقة ويعتمدها المجمع الكيميائي التونسي في أنشطته..

وأكد ان بلدية قفصة ستستغل هذا الفضاء مباشرة عوضا عن تسويغه للخواص، وستخصّص عائداته المالية لإنجاز حملات صيانة دورية من أجل الحفاظ على هذه المنشأة التي تقفل أبوابها منذ سنتين، علما وأنها كانت مغلقة في وقت سابق وفتحت سنة 2019 اثر تهيئتها من قبل المجلس الجهوي لولاية قفصة..

من جانبهم، عبّر عدد من أهالي منطقة سيدي أحمد زروق بقفصة المدينة، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن استيائهم وتذمّرهم من عدم استئناف نشاط المسبح البلدي بالمنطقة منذ بداية الصائفة الحالية، خاصة وانه يمثل المتنفس الوحيد بالمنطقة في ظلّ الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة..

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