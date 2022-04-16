الترجي يهدر فوزا في المتناول امام وفاق سطيف بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا

تفنن لاعبو الترجي الرياضي في اضاعة الفرص ليفوتوا في انتصار كان في متناولهم امام وفاق سطيف الجزائري في مباراة انتهت بالتعادل السلبي يوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وكان الترجي الرياضي الطرف الافضل خلال المباراة ونجح في صناعة عدة فرص سانحة للتسجيل غير ان قلة التركيز امام المرمى وتالق حارس وفاق سطيف سفيان خضايرية حالا دون تجسيمها. واستحوذ الترجي الرياضي على الكرة وتمكن من تثبيت وفاق سطيف في مناطقه بعد ان كسب معركة وسط الميدان بفضل غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان والايفواري فوسيني كوليبالي والمغربي صابر بوقرين غير ان اداء ثنائي خط الهجوم المتالف من النيجيريين كينغسلاي ايدو وايوالا لم يرتق الى المستوى المامول ما اثر سلبا على انهاء الهجمة.وجاءت اولى فرص الترجي الرياضي في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد علي بن رمضان الذي توغل في محور الدفاع الجزائري قبل ان يسدد كرة ارضية ابعدها الحارس الجزائري الى الركنية لينسج بعده كينغسلاي ايدو على نفس المنوال باهداره كرة سهلة اثر انفراده بالمرمى وتسديده بين قدمي الحارس في منتصف الشوط الاول.وتواصلت سيطرة ممثل كرة القدم التونسية التي رافقها عقما هجوميا لافتا بعد ان فشل رائد الفادع بطريقة غريبة في وضع الكرة داخل الشباك عندما تلقى تمريرة على مستوى القائم الثاني من كينغسلاي ايدو غير ان تصويبته مرت محاذية للقائم. كما ادار الحظ ظهره لغيلان الشعلالي الذي اطلق كرة قوية من ركلة حرة مباشرة انهالت على العارضة في اواخر الشوط الاول.وفي المقابل، لعب وفاق سطيف على الهجمة المرتدة معتمدا بالخصوص على سرعة الجناح عبد المؤمن جابو وتحركات قلب الهجوم رياض بن عياد. وكاد هذا الثنائي ان يباغت دفاع الترجي بضربتي راس لكن الحارس معز بن شريفية كان يقظا ونجح في الابقاء على عذارة شباكه لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.ومع بداية الشوط الثاني، دخل محمد علي بن حمودة بديلا لكينغسلاي ايدو في هجوم الترجي بحثا عن النجاعة المامولة امام المرمى. وتوغل صابر بوقرين من الجهة اليسرى داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة خلفية في اتجاه محمد علي بن حمودة غير ان حارس وفاق سطيف كان اسبق من مهاجم الترجي لينقض على الكرة (52).وزج المدرب راضي الجعايدي بحمدو الهوني مكان ايوالا للاستفادة من فنيات المهاجم الليبي وسرعته الفائقة في اختراق دفاعات المنافس، وكان محمد علي بن حمودة قاب قوسين او ادنى من الوصول الى الشباك بعدما افتك الكرة من المدافع لينطلق بها نحو المرمى قبل ان يسدد كرة ارضية من زاوية مغلقة مرت بجانب القائم اتبعها محمد علي بن رمضان بتصويبة قوية من خارج المنطقة ابعدها بصعوبة الحارس سفيان خضايرية.وتلقى الترجي الرياضي ضربة موجعة بعد اصابة صابر بوقرين التي حتمت عليه مغادرة الميدان ليتم استبداله برشاد العرفاوي في منتصف الشوط الثاني. وتواصل عدم التوفيق من جانب الترجي الرياضي بعد ان قاد محمد علي بن رمضان هجوما من مجهود فردي اختتمه بتسديدة قوية علت العارضة (72).وبين الحين والاخر كان وفاق سطيف يحاول رد الفعل من خلال حبك هجومات معاكسة سريعة خصوصا على الرواق الايمن لدفاع الترجي عبر هواري فرحاني واحمد قندوسي، وتحصل الفريق الجزائري على بعض الفرص لا سيما خلال الدقائق العشر الاخيرة عن طريق احمد قندوسي والليبي ابراهيم بودبوس لكن تسديدتهما كانتا خارج اطار المرمى قبل ان يهدر احمد قندوسي في الوقت بدل الضائع كرة خطيرة قبالة المرمى بعد تدخل ناجح من المدافع عبد القادر بدران.وكاد غيلان الشعلالي ان يخطف هدف الانتصار في اللحظات الاخيرة من المباراة بتسديدة ارضية زاحفة ارتطمت باحد مدافعي وفاق سطيف غير ان الحارس سفيان خضايرية ابدع في التصدي لها ليخرج بطل المباراة دون منازع مبقيا على حظوظ فريقه قبل مقابلة الاياب يوم الجمعة القادم على ملعب حمادي العقربي برادس.