الاتحاد العام التونسي للطلبة : وزارة التعليم العالي تتجه إلى تغيير الصبغة الحالية للمنحة الجامعية بعد تعهدها بأن تشمل 50 بالمائة من الطلبة

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تغيير الصبغة الحالية للمنحة الجامعية، بعد أن سبق لها أن تعهدت بأن تشمل 50 بالمائة من الطلبة، استنادا إلى الدخل السنوي للوالدين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن الاتحاد العام التونسي للطلبة.



ودعا الاتحاد في بلاغه الذي أصدره، إثر مشاركة وفد عنه، أمس الاثنين، في جلسة مع وفد عن وزارة التعليم العالي في جلسة انتظمت في اطار الاستعداد للسنة الجامعية الجديدة،إلى تشريك كافة مكوّنات الأسرة الجامعية في الحملة الوطنية لاستكمال عملية تلقيح كافة الطلبة وذلك في المبيتات والمؤسسات الجامعية بداية من منتصف سبتمبر إلى موفى الشهر.



وطالب بتوفير مستلزمات التعقيم في كافة المبيتات والمؤسسات الجامعية، مؤكّدا دعمه اعتماد التعليم الحضوري فقط وذلك بإعتبار أن جُلّ مكونات الأسرة الجامعية قد تلقت جرعاتها من التلقيح .

ودعا وفد المنظمة الطلابية، خلال الجلسة، إلى النظر في امكانية استئناف الأنشطة الثقافية والعلمية لنوادي في إطار احترام البروتوكول الصحي، مطالبا بتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من السكن الجامعي بتوسيع السكن الاستثنائي لفائدة الطلبة بالمبيات بالنظر إلى الارتفاع القياسي للطلبة الجدد.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفرت 80 ألف مقعد في الجامعة التونسية للناجحين في الباكالوريا هذا العام والبالغ عددهم حوالي 78 ألف ناجح.

ولجأت الوزارة الى الزيادة في طاقة استيعاب بعض المؤسسات الجامعية حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل ما وجهته عملية التوجيه الجامعي من صعوبة نتيجة الارتفاع القياسي لعدد الطلبة الجدد.



