Babnet

موقع الكتيبة : الCNRPS وفّر لأعوانه منح وامتيازات بقيمة 23 مليون دينار سنة 2020.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665ef826ac8370.42282101_qnehjfmglpkio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 12:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف الاثنين 3 جوان، موقع الكتيبة أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفّر لأعوانه منح وامتيازات بقيمة 23 مليون دينار سنة 2020.

وأوضح الموقع أنه من هذه الامتيازات من 2.1 مليون دينار كلفة تذاكر طعام و11 مليون دينار تسبقة على المرتبات و6 مليون دينار قروض سكن و أكثر من 400 ألف دينار تحت عنوان هبة عيد الاضحى، فضلا عن أكثر من 870 ألف دينار كتسبقة في عيدي الفطر والأضحى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288730


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*