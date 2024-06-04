موقع الكتيبة : الCNRPS وفّر لأعوانه منح وامتيازات بقيمة 23 مليون دينار سنة 2020.

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كشف الاثنين 3 جوان، موقع الكتيبة أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفّر لأعوانه منح وامتيازات بقيمة 23 مليون دينار سنة 2020.



وأوضح الموقع أنه من هذه الامتيازات من 2.1 مليون دينار كلفة تذاكر طعام و11 مليون دينار تسبقة على المرتبات و6 مليون دينار قروض سكن و أكثر من 400 ألف دينار تحت عنوان هبة عيد الاضحى، فضلا عن أكثر من 870 ألف دينار كتسبقة في عيدي الفطر والأضحى.

