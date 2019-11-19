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انقطاع ماء الشرب، برفراف ورفراف الشاطئ، غدا الاربعاء من منتصف النهار واستئناف تزويدهما من الثامنة ليلا

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - تسجل مدينة رفراف ومنطقة رفراف الشاطئ من معتمدية راس الجبل (ولاية بنزرت)، بداية من منتصف نهار غد الاربعاء، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وسيستأنف تزويدهما في نفس اليوم تدريجيا بداية من الساعة الثامنة ليلا، حسب بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وعزت الشركة هذا الاضطراب والانقطاع، الى برمجتها لأشغال صيانة بمحطّة الضّخ المزوّدة لمدينة رفراف ومنطقة رفراف الشاطئ.



  
  
     
  
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