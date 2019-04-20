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الغاء رحلة السفينة فيزافونا نحو مرسيليا المبرجة غدا الاحد وتعويضها برحلة مجانية يوم الثلاثاء

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - أعلنت الشركة البحرية الفرنسية "كورسيكا لينيا" الغاء رحلة السفينة "فيزافونا"، المبرمجة غدا الاحد 21 افريل على الساعة الرابعة بعد الزوال، انطلاقا من ميناء حلق الوادي في اتجاه مرسيليا، نظرا لرداءة الاحوال الجوية.
ودعت الشركة المسافرين الراغبين في السفر والقاصدين ميناء مرسيليا تأكيد حجوزاتهم مجانا على متن السفينة "قرطاج" في رحلتها المبرمجة يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا، وفق بلاغ اصدرته الشركة التونسية للملاحة، السبت.


  
  
     
  
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