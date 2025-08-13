وزير الإقتصاد في إفتتاح اليوم الوطني لتونس في التظاهرة الكونية " اوساكا اكسبو 2025"
ترأّس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك في فعاليات اليوم الوطني لتونس، المنتظم يوم 13 أوت 2025 ضمن التظاهرة الكونية "أوساكا إكسبو 2025"، التي تتواصل من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 في جزيرة يوميشيما الاصطناعية بمدينة أوساكا، بمنطقة كانساي اليابانية.
ويُمثّل هذا اليوم محطة بارزة في برنامج المعرض، وامتدادًا لأنشطة الجناح التونسي الذي تم افتتاحه منذ منتصف أفريل، حيث أتيح لزوار المعرض التعرف على المخزون الحضاري والثقافي لتونس ومكانتها الإقليمية والدولية عبر التاريخ.
ويُمثّل هذا اليوم محطة بارزة في برنامج المعرض، وامتدادًا لأنشطة الجناح التونسي الذي تم افتتاحه منذ منتصف أفريل، حيث أتيح لزوار المعرض التعرف على المخزون الحضاري والثقافي لتونس ومكانتها الإقليمية والدولية عبر التاريخ.
كلمات رسمية وتأكيد على العلاقات الثنائيةخلال الافتتاح الرسمي، بحضور سفير تونس في اليابان أحمد شفرة، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، وعدد من الشخصيات اليابانية رفيعة المستوى، شدّد الوزير سمير عبد الحفيظ على رمزية تاريخ 13 أوت الذي يتزامن مع عيد المرأة التونسية، مؤكدًا على دورها الريادي في بناء الدولة ومكتسباتها عربيا وإقليميا.
كما أبرز الوزير عمق العلاقات التونسية اليابانية وما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة، مع حرص تونس على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مستعرضًا ميزاتها التنافسية ومكانة الإنسان في سياساتها التنموية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313306