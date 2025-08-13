وزير الإقتصاد في إفتتاح اليوم الوطني لتونس في التظاهرة الكونية " اوساكا اكسبو 2025"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cbc59c25a38.11255766_pelgnqihmkjfo.jpg width=100 align=left border=0>

ترأّس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك في فعاليات اليوم الوطني لتونس، المنتظم يوم 13 أوت 2025 ضمن التظاهرة الكونية "أوساكا إكسبو 2025"، التي تتواصل من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 في جزيرة يوميشيما الاصطناعية بمدينة أوساكا، بمنطقة كانساي اليابانية.



ويُمثّل هذا اليوم محطة بارزة في برنامج المعرض، وامتدادًا لأنشطة الجناح التونسي الذي تم افتتاحه منذ منتصف أفريل، حيث أتيح لزوار المعرض التعرف على المخزون الحضاري والثقافي لتونس ومكانتها الإقليمية والدولية عبر التاريخ.

