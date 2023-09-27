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الرئيس الجزائري يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وقد استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول، السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، والوفد المرافق له، في وقت سابق.

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وحضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.

وتناول الطرفان التحديات الأمنية التي يتعرض لها حوض البحر الأبيض المتوسط، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. واستعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، بعراقة ومكانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات. مؤكدا، أن "الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد ما يسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستدام".


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