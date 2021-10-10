ماهي الرهانات المطروحة في الانتخابات التشريعية العراقية؟

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 15:26قراءة: 0 د, 18 ث
فرانس 24 - انطلقت العملية الانتخابية في العراق صباح الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، والتي تشكل فيها نسبة المشاركة عاملا أساسيا لمعرفة نجاحها، إذ ترتبط جميع الرهانات الأخرى بعامل المشاركة. وتسعى الحكومة والأحزاب المشاركة إلى حشد أكبر عدد ممكن من المشاركة ما يضفي شرعية أكبر على المجلس التشريعي القادم، أما القوى المقاطعة فتراهن على عزوف العراقيين عن التصويت... فيديو




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233950



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الأحد 10 أكتوبر 2021 | 4 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
Babnet
19°
Babnet22°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1824°-1724°-1724°-1820°-17
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive