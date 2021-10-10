ماهي الرهانات المطروحة في الانتخابات التشريعية العراقية؟

فرانس 24 -

انطلقت العملية الانتخابية في العراق صباح الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، والتي تشكل فيها نسبة المشاركة عاملا أساسيا لمعرفة نجاحها، إذ ترتبط جميع الرهانات الأخرى بعامل المشاركة. وتسعى الحكومة والأحزاب المشاركة إلى حشد أكبر عدد ممكن من المشاركة ما يضفي شرعية أكبر على المجلس التشريعي القادم، أما القوى المقاطعة فتراهن على عزوف العراقيين عن التصويت... فيديو