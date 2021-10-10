فرانس 24 - انطلقت العملية الانتخابية في العراق صباح الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، والتي تشكل فيها نسبة المشاركة عاملا أساسيا لمعرفة نجاحها، إذ ترتبط جميع الرهانات الأخرى بعامل المشاركة. وتسعى الحكومة والأحزاب المشاركة إلى حشد أكبر عدد ممكن من المشاركة ما يضفي شرعية أكبر على المجلس التشريعي القادم، أما القوى المقاطعة فتراهن على عزوف العراقيين عن التصويت... فيديو
ماهي الرهانات المطروحة في الانتخابات التشريعية العراقية؟
En continu
.
الأحد 10 أكتوبر 2021 | 4 ربيع الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
19°
|22°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-18
|24°-17
|24°-17
|24°-18
|20°-17
- Avoirs en devises
21506,9
(8 oct)
- Jours d'importation
130
- 1 € = 3,28088 DT 1$ =2,83913 DT
- Solde Compte du Trésor (8 oct) 2163,8 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 966 670) وزارة الصحة:تراجع عدد الاصابات الج
( 58 197) السيرة الذاتية للمكلفة بتشكيل الحك
( 43 811) قضية شركة انستالينغو": إطلاق سر
( 35 854) الصباح تنشر التركيبة المحتملة للحك
( 32 373) الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة ف
( 29 459) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق
( 29 236) المحامي أنور أولاد علي: "أعوان أمن
( 27 215) بعد ان اتهمته بتعنيفها، سمير الواف
( 26 385) الصافي سعيد يكشف: هذا ما حدث معي
( 24 321) رئيس الجمهورية: تم وضع أحكام انت
( 23 936) بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تخسر الن
( 22 943) اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف
( 22 267) سهام العيادي: سنسعى لخدمة وطننا أي
( 21 802) بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو
( 21 653) سكاي نيوز عربية .. 3 شخصيات تتصدر
( 21 241) رئيس الجمهورية: ناس حقّهم في الس
( 21 120) شارع بورقيبة بالعاصمة .. وقفة احتج
( 20 454) بعد اسبوع من صدور الامر 117،واكثر
( 20 066) وقفة احتجاجية ضد رئيس الدولة للمط
( 19 210) وحدات الحماية المدنية تطفئ 75 حريق
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 233950