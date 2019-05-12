مسار كاس العالم لسلاح السيف الحاد - سيدات - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز 15

Dimanche 12 Mai 2019
وات - انهى المنتخب التونسي للسيدات للمبارزة مشاركته في مرحلة كأس العالم للمبارزة بالسيف (اختصاص السيف الحاد) التي تستضيفها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري في المركز 15.
وكان المنتخب التونسي الذي يتالف من عزة بسباس واميرة بن شعبان وخديجة الشامخي وياسمين دغفوس، تاهل الى الجدول 16 عقب فوزه صباح اليوم بقصر الرياضة بالمنزه على نظيره الكندي بنتيجة 45-43 وذلك قبل ان ينهزم أمام إيطاليا بنتيجة 38-45 ثم ألمانيا ب45-28 في ثمن النهائي.
وفازت سيدات تونس في الجدول الترتيبي على بريطانيا بالانسحاب .
وسيجمع الدور النهائي الذي يقام لاحقا بين منتخبي اكرانيا وايطاليا وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا.
وكانت أوكرانيا انتصرت في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 45-39 فيما تفوقت ايطاليا على اليابان 45-30.
وكان المنتخب التونسي الذي يتالف من عزة بسباس واميرة بن شعبان وخديجة الشامخي وياسمين دغفوس، تاهل الى الجدول 16 عقب فوزه صباح اليوم بقصر الرياضة بالمنزه على نظيره الكندي بنتيجة 45-43 وذلك قبل ان ينهزم أمام إيطاليا بنتيجة 38-45 ثم ألمانيا ب45-28 في ثمن النهائي.
وفازت سيدات تونس في الجدول الترتيبي على بريطانيا بالانسحاب .
وسيجمع الدور النهائي الذي يقام لاحقا بين منتخبي اكرانيا وايطاليا وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا.
وكانت أوكرانيا انتصرت في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 45-39 فيما تفوقت ايطاليا على اليابان 45-30.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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