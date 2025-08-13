الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي
أعلن مستقبل القصرين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي لمدة موسمين قادما من نسر جلمة.
ويعد غيث الصالحي خامس انتدابات فريقي السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي.
ويعد غيث الصالحي خامس انتدابات فريقي السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313295