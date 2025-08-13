Babnet   Latest update 17:23 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي

Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 16:09
      
أعلن مستقبل القصرين تعاقده مع  لاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي لمدة موسمين قادما من نسر جلمة.
ويعد غيث الصالحي خامس انتدابات فريقي السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي.


