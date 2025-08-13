الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb450b2b237.59384691_onhpemqkigjfl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مستقبل القصرين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي لمدة موسمين قادما من نسر جلمة.

ويعد غيث الصالحي خامس انتدابات فريقي السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي.