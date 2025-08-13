رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن السجينات السياسيات وسجينات الرأي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c2cb0287a036.12942326_kfqnpjeoligmh.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.



وعبّرت، في بيان بمناسبة ذكرى 13 أوت 1956، عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، منددة بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.

