الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمتوسط الميدان محمد امين العجيمي
عزز الاولمبي الباجي صفوفه بمتوسط الميدان الدفاعي محمد امين العجيمي بعقد يمتد على موسمين حسب ما أعلنه الفريق امس الثلاثاء.
وخاض العجيمي البالغ من العمر 23 سنة تجارب سابقة مع النادي الافريقي وقوافل قفصة.
وكان فريق اللقالق أعلن في وقت سابق عن انتداب متوسط الميدان الهجومي محمد علي الطرابلسي.
وخاض العجيمي البالغ من العمر 23 سنة تجارب سابقة مع النادي الافريقي وقوافل قفصة.
وكان فريق اللقالق أعلن في وقت سابق عن انتداب متوسط الميدان الهجومي محمد علي الطرابلسي.
ويلاقي الاولمبي الباجي مستقبل قابس يوم الجمعة 15 اوت الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313291