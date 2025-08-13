الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمتوسط الميدان محمد امين العجيمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>

عزز الاولمبي الباجي صفوفه بمتوسط الميدان الدفاعي محمد امين العجيمي بعقد يمتد على موسمين حسب ما أعلنه الفريق امس الثلاثاء.

وخاض العجيمي البالغ من العمر 23 سنة تجارب سابقة مع النادي الافريقي وقوافل قفصة.

وكان فريق اللقالق أعلن في وقت سابق عن انتداب متوسط الميدان الهجومي محمد علي الطرابلسي.

