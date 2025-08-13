لقاء مساندة لموظفي/ات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المتوقفة أجورهم منذ 10 أشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ejjerbile280917.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمعت صباح اليوم الاربعاء، هياكل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، من موظفات وأعضاء النيابات الجهوية، بمقره بتونس العاصمة باشراف رئيسة الاتحاد، راضية الجربي، كتعبير مساندة للموظفين والموظفات البالغ عددهم بكامل النيابات نحو 50 شخصا توقفت أجورهم منذ 10 أشهر ولم يتم صرف المنحة المالية من طرف رئاسة الحكومة الى اليوم ويعيشون حالة شديدة من الاحتقان والامتعاض، حسب رئيسة الاتحاد راضية الجربي.



وأضافت راضية الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدولة دأبت منذ ما قبل الاستقلال على تقديم تمويل عمومي كمنحة مالية بعنوان التأجير لفائدة موظفي/ات الاتحاد، موضحة أن صدور الامر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حتّم على الاتحاد اعداد تقريره الادبي والموازنات المالية الى فترة ما قبل الثورة وهو يتطلب آجالا أوسع لتحضير نحو 35 ألف كتابة محاسبية لنشاط الاتحاد ويتمّ تقديمها الى محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة.

