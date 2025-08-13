الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى تطوير مجلة الأحوال الشخصية وحماية مكتسبات المرأة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6561f26db7abb5.11064067_lfojqikneghmp.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها اليوم الاربعاء 13 أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إدخال إصلاحات على القوانين بما يعزز المساواة الفعلية بين الجنسين، وحماية مكتسبات المرأة من أي تراجع.



و طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإطلاق سراح عدد من النساء الموقوفات على خلفية أي نشاط سياسي أو مدني، ومراجعة بعض الأحكام القضائية التي اعتبرتها قاسية، إلى جانب وضع سياسات عمومية أكثر عدالة تراعي أوضاع النساء في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية، وفق بيانها.

