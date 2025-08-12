بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثانية
تدور مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الجمعة 15 والسبت 16 أوت 2025، بداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30)، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 15 أوت 2025
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي 🆚 الاتحاد المنستيري
* ملعب المرسى: مستقبل المرسى 🆚 اتحاد بن قردان
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان 🆚 نجم المتلوي
* ملعب بوجمعة الكميتي: الأولمبي الباجي 🆚 مستقبل قابس
السبت 16 أوت 2025* ملعب أولمبي سوسة: النجم الساحلي 🆚 النادي الإفريقي
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 🆚 شبيبة القيروان
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 🆚 النادي الصفاقسي
* ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي 🆚 شبيبة العمران
