بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 16:34 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تدور مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الجمعة 15 والسبت 16 أوت 2025، بداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30)، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 15 أوت 2025


* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي 🆚 الاتحاد المنستيري

* ملعب المرسى: مستقبل المرسى 🆚 اتحاد بن قردان
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان 🆚 نجم المتلوي
* ملعب بوجمعة الكميتي: الأولمبي الباجي 🆚 مستقبل قابس

السبت 16 أوت 2025

* ملعب أولمبي سوسة: النجم الساحلي 🆚 النادي الإفريقي
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 🆚 شبيبة القيروان
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 🆚 النادي الصفاقسي
* ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي 🆚 شبيبة العمران


