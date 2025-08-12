بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

تدور مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الجمعة 15 والسبت 16 أوت 2025، بداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30)، وفق البرنامج التالي:



الجمعة 15 أوت 2025

