جمهور مهرجان صفاقس الدولي يعيش أجواء كوميدية مع مسرحية "بينومي S+1" لعزيز الجبالي

في سهرة الثلاثاء، غصّ المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس بجمهور متعطّش للضحك والكوميديا، حيث قدّم المخرج والممثل عزيز الجبالي عرضه المسرحي "بينومي S+1" ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي، بمشاركة نخبة من الممثلين على غرار محمد صابر الوسلاتي، عبد الكريم البناني، عصام عبسي، محمد السويسي، فاطمة صفر، قيس فايبا، عصام العياري، جهاد الشارني وعبد الحميد بوشناق.



فكرة العمل وأحداثه



أداء مسرحي وجماليّات الركح



مسيرة العمل وتحويله لمهرجان صفاقس



تصريح عزيز الجبالي بعد العرض



العمل، الذي يحمل توقيع نص مشترك بين عزيز الجبالي وصابر الوسلاتي، يتناول بأسلوبموضوعوما قد يفرزه من مواقف طريفة وصراعات، إلى جانب التطرّق لقضايا اجتماعية أوسع مثليجسّد الجبالي شخصية "حميدو"، شاب متمرّد على الأعراف العائلية والمجتمعية، مولع بعالم تصميم الأزياء. بعد تجربة في الخارج بين باريس وأمريكا، يعود إلى تونس ليحقق حلمه، لكنه يصطدم بصعوبات مادية تدفعه للبحث عن شريك سكن، في سلسلة من المقابلات الكوميدية التي ينظمها له "كلخة السمسار" (صابر الوسلاتي)، حيث تتوالى المواقف الطريفة مع شخصيات متنوعة.تحوّل ركح المسرح الصيفي، بفضل، إلى ورشة تصميم أزياء تؤدي دور البيت المشترك، ما أتاح انسيابية في المشاهد الخمسة التي شكّلت فصول المسرحية. اعتمد الفريق علىتزاوج بين الحوار الكوميدي والتعبير الجسدي، في إطار عمل جماعي متماسك.انطلق عرض "بينومي S+1" منذ أوت 2023 على خشبة، بمدّة أصلية تصل إلى ست ساعات، قبل أن يتم اختزاله إلى ساعتين دون المساس بروح النص أو قوة الشخصيات، ليُقدَّم لاحقاً في مهرجاني، ويصل أخيراً إلى صفاقس بنسخة جديدة ومكثّفة.في لقاء إعلامي، عبّر الجبالي عنبحفاوة الجمهور وتفاعله، مؤكداً أن النجاح يعود إلىوتعطّش الجمهور للمسرح الجماعي، مشدّداً على أهميةللحفاظ على جاذبيتها وتحقيق النجاح المستمر.