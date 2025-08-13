جمهور مهرجان صفاقس الدولي يعيش أجواء كوميدية مع مسرحية "بينومي S+1" لعزيز الجبالي
في سهرة الثلاثاء، غصّ المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس بجمهور متعطّش للضحك والكوميديا، حيث قدّم المخرج والممثل عزيز الجبالي عرضه المسرحي "بينومي S+1" ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي، بمشاركة نخبة من الممثلين على غرار محمد صابر الوسلاتي، عبد الكريم البناني، عصام عبسي، محمد السويسي، فاطمة صفر، قيس فايبا، عصام العياري، جهاد الشارني وعبد الحميد بوشناق.
فكرة العمل وأحداثه
فكرة العمل وأحداثه
العمل، الذي يحمل توقيع نص مشترك بين عزيز الجبالي وصابر الوسلاتي، يتناول بأسلوب فكاهي نقدي موضوع السكن المشترك وما قد يفرزه من مواقف طريفة وصراعات، إلى جانب التطرّق لقضايا اجتماعية أوسع مثل الإعلام والقضية الفلسطينية.
يجسّد الجبالي شخصية "حميدو"، شاب متمرّد على الأعراف العائلية والمجتمعية، مولع بعالم تصميم الأزياء. بعد تجربة في الخارج بين باريس وأمريكا، يعود إلى تونس ليحقق حلمه، لكنه يصطدم بصعوبات مادية تدفعه للبحث عن شريك سكن، في سلسلة من المقابلات الكوميدية التي ينظمها له "كلخة السمسار" (صابر الوسلاتي)، حيث تتوالى المواقف الطريفة مع شخصيات متنوعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313273