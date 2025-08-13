Babnet   Latest update 08:31 Tunis

جمهور مهرجان صفاقس الدولي يعيش أجواء كوميدية مع مسرحية "بينومي S+1" لعزيز الجبالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c4036bab496.56728019_mjiokenghlpqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 08:31 قراءة: 1 د, 28 ث
      
في سهرة الثلاثاء، غصّ المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس بجمهور متعطّش للضحك والكوميديا، حيث قدّم المخرج والممثل عزيز الجبالي عرضه المسرحي "بينومي S+1" ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي، بمشاركة نخبة من الممثلين على غرار محمد صابر الوسلاتي، عبد الكريم البناني، عصام عبسي، محمد السويسي، فاطمة صفر، قيس فايبا، عصام العياري، جهاد الشارني وعبد الحميد بوشناق.

فكرة العمل وأحداثه


العمل، الذي يحمل توقيع نص مشترك بين عزيز الجبالي وصابر الوسلاتي، يتناول بأسلوب فكاهي نقدي موضوع السكن المشترك وما قد يفرزه من مواقف طريفة وصراعات، إلى جانب التطرّق لقضايا اجتماعية أوسع مثل الإعلام والقضية الفلسطينية.

يجسّد الجبالي شخصية "حميدو"، شاب متمرّد على الأعراف العائلية والمجتمعية، مولع بعالم تصميم الأزياء. بعد تجربة في الخارج بين باريس وأمريكا، يعود إلى تونس ليحقق حلمه، لكنه يصطدم بصعوبات مادية تدفعه للبحث عن شريك سكن، في سلسلة من المقابلات الكوميدية التي ينظمها له "كلخة السمسار" (صابر الوسلاتي)، حيث تتوالى المواقف الطريفة مع شخصيات متنوعة.

أداء مسرحي وجماليّات الركح

تحوّل ركح المسرح الصيفي، بفضل تصميم سينوغرافي محكم، إلى ورشة تصميم أزياء تؤدي دور البيت المشترك، ما أتاح انسيابية في المشاهد الخمسة التي شكّلت فصول المسرحية. اعتمد الفريق على إيقاع سريع ومواقف متتالية تزاوج بين الحوار الكوميدي والتعبير الجسدي، في إطار عمل جماعي متماسك.

مسيرة العمل وتحويله لمهرجان صفاقس

انطلق عرض "بينومي S+1" منذ أوت 2023 على خشبة مسرح التياترو، بمدّة أصلية تصل إلى ست ساعات، قبل أن يتم اختزاله إلى ساعتين دون المساس بروح النص أو قوة الشخصيات، ليُقدَّم لاحقاً في مهرجاني قرطاج والحمامات، ويصل أخيراً إلى صفاقس بنسخة جديدة ومكثّفة.

تصريح عزيز الجبالي بعد العرض

في لقاء إعلامي، عبّر الجبالي عن سعادته الكبيرة بحفاوة الجمهور وتفاعله، مؤكداً أن النجاح يعود إلى التناغم بين فريق العمل وتعطّش الجمهور للمسرح الجماعي، مشدّداً على أهمية مراجعة وتحيين الأعمال المسرحية للحفاظ على جاذبيتها وتحقيق النجاح المستمر.


