Babnet   Latest update 19:51 Tunis

توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 17:59 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أقفل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، جلسة الثلاثاء، على تراجع بنسبة 26ر0 بالمائة الى مستوى 83ر11832 نقطة وفق بيانات بورصة تونس.
 وسجلت السوق تداول قرابة 2ر3  مليون دينار وقد ساهمت شركة  مخابر بونيماد، في جذب الاهتمام واستحوذت على قرابة 4ر1 مليون دينار من اجمالي الاموال المتداولة وانهي سهم الشركة الجلسة على تراجع بنسبة 3ر1 الى مستوى 400ر9 دينار.
 وتصدر سهم السكني،قائمة الارتفاعات، بنسبة 32ر4 بالمائة واقفل على سعر 410ر2 دينار متبوعا بسهمي الشركة الدولية للايجار المالي بنسبة 06ر4 بالمائة وسعر 650ر26 دينار و الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 6ر3 بالمائة وسعر 340ر8 دينار .

 وتراجع سهم شركة مونوبري بنسبة 98ر2 بالمائة الى مستوى 500ر6 دينار متبوعا بسهمي الخطوط التونسية بنسبة 77ر2 بالمائة و مستوى 350ر0 دينار وسهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 44ر1 بالمائة وسعر في حدود 680ر0 دينار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313256


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    