توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

أقفل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، جلسة الثلاثاء، على تراجع بنسبة 26ر0 بالمائة الى مستوى 83ر11832 نقطة وفق بيانات بورصة تونس.

وسجلت السوق تداول قرابة 2ر3 مليون دينار وقد ساهمت شركة مخابر بونيماد، في جذب الاهتمام واستحوذت على قرابة 4ر1 مليون دينار من اجمالي الاموال المتداولة وانهي سهم الشركة الجلسة على تراجع بنسبة 3ر1 الى مستوى 400ر9 دينار.

وتصدر سهم السكني،قائمة الارتفاعات، بنسبة 32ر4 بالمائة واقفل على سعر 410ر2 دينار متبوعا بسهمي الشركة الدولية للايجار المالي بنسبة 06ر4 بالمائة وسعر 650ر26 دينار و الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 6ر3 بالمائة وسعر 340ر8 دينار .





وتراجع سهم شركة مونوبري بنسبة 98ر2 بالمائة الى مستوى 500ر6 دينار متبوعا بسهمي الخطوط التونسية بنسبة 77ر2 بالمائة و مستوى 350ر0 دينار وسهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 44ر1 بالمائة وسعر في حدود 680ر0 دينار.