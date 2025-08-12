قبلي: تواصل عملية فرز وتقييم الاعمال المشاركة في المسابقة الجهوية للقراءة الجهرية بعنوان "قصة من صوتي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b646de80377.65426837_lkiopghnefqmj.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل جمعية "آفاق" بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية فرز الأعمال المشاركة في المسابقة الجهوية للقراءة الجهرية، التي تنتظم بعنوان "قصة من صوتي" وتحت شعار "طفل قارئ...طفل مبدع"، بمشاركة تلاميذ المرحلة الابتدائية المرسمين في السنة الدراسية 2024-2025، وفق منسق هذه المسابقة ماجد بن عبد اللّه.



وأوضح بن عبد اللّه، في تصريح لوكالة "وات"، ان هذه المسابقة تنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ومجمع نفزاوة للانتاج الاعلامي، وقد اتخذت هذه السنة طابعا جهويا بعد أن كانت ذات طابع محلي في دورتيها السابقتين اللتين نظمتهما جمعية "آفاق"، مشيرا الى أن الجديد هذه السنة هو إحداث مسابقة ضمن التظاهرة لمونتاج الفيديو الذي سيقع تسجيله للمشاركين.

