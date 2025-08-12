قبلي: تواصل عملية فرز وتقييم الاعمال المشاركة في المسابقة الجهوية للقراءة الجهرية بعنوان "قصة من صوتي"
تواصل جمعية "آفاق" بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية فرز الأعمال المشاركة في المسابقة الجهوية للقراءة الجهرية، التي تنتظم بعنوان "قصة من صوتي" وتحت شعار "طفل قارئ...طفل مبدع"، بمشاركة تلاميذ المرحلة الابتدائية المرسمين في السنة الدراسية 2024-2025، وفق منسق هذه المسابقة ماجد بن عبد اللّه.
وأوضح بن عبد اللّه، في تصريح لوكالة "وات"، ان هذه المسابقة تنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ومجمع نفزاوة للانتاج الاعلامي، وقد اتخذت هذه السنة طابعا جهويا بعد أن كانت ذات طابع محلي في دورتيها السابقتين اللتين نظمتهما جمعية "آفاق"، مشيرا الى أن الجديد هذه السنة هو إحداث مسابقة ضمن التظاهرة لمونتاج الفيديو الذي سيقع تسجيله للمشاركين.
وأبرز أن هذه المسابقة تهدف إلى عم قدرات الاطفال في القراءة الجهرية والتعبير الصوتي، فضلا عن تنمية حب المطالعة لديهم وتطوير قدراتهم على المونتاج.
وأشار ان الفئة المستهدفة من هذه التظاهرة تشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية بمختلف مناطق الولاية والذين سيتم تقسيمهم الى 3 مستويات يشمل المستوى الاول السنة الاولى والثانية ابتدائي في قراءة جهرية لقصة باللغة العربية، فيما يشمل المستوى الثاني السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي في قراءة جهرية لقصة باللغة الفرنسية، ليكون المستوى الثالث مخصصا لتلاميذ السنتين الخامسة والسادسة في قراءة جهرية لقصة باللغة الانقليزية، في حين تكون مسابقة المونتاج مفتوحة لكل التلاميذ من مختلف المستويات (الابتدائي او الاعدادي او الثانوي)
وأضاف ان شروط المشاركة في هذه المسابقة تتمثل في ان تكون المشاركة بصورة فردية اي قارئ فقط او بصورة ثنائية اي قارئ ومعه ممنتج للفيديو، وأان تكون القصة مناسبة للغة المطلوبة، وان لا تتجاوز مدة الفيديو المنجز 3 دقائق، مشيرا الى ان الفيديو المسجل لا يجب ان يحتوي صورة القارئ وان يتم ارساله عبر تطبيقة الوتساب على رقم جمعية "آفاق".
ولفت إلى أن الاعلان عن النتائج الاولية للمسابقة سيكون يوم 15 اوت الجاري وذلك اثر عملية التقييم التي ستنجزها لجنة كونتها المندوبية الجهوية للتربية وتضم مختصين في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية، فيما يتم تقييم اعمال المونتاج من طرف لجنة مكونة من تقنيين من مجمع نفزاوة للانتاج الاعلامي، يتم اثره اسناد جوائز للاعمال الثلاثة الاولى الفائزة من كل مستوى دراسي مشارك سواء في القراءة الجهرية او المونتاج.
