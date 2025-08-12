Babnet   Latest update 19:51 Tunis

توزر: تسليم إشعارات لتمويل 13 مشروعا نسائيا ضمن برنامجي "صامدة و"رائدات"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 19:12 قراءة: 1 د, 11 ث
      
 في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة، سلّمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر، اليوم الثلاثاء، خلال حفل أقيم بمقر الولاية ضمن النسخة الثالثة من تظاهرة "ناجحات ببلادي"، 13 إشعار تمويل مشاريع لفائدة منتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الزوجي أو المهددات به  "صامدة" والبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية"رائدات".

وأفادت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية، وفاء معمر، في تصريح لوكالة "وات"، أن حفل توزيع إشعارات التمويل مثل مناسبة لمزيد تسليط الضوء على أهمية البرامج التي أطلقتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت أنه وقع اليوم تسليم 6 إشعارات تمويل بقيمة 56 ألف دينار في إطار برنامج "صامدة"، توزعت إلى 3 مشاريع في نشاط المهن الصغرى، و3 في الأنشطة التجارية.

وأشارت إلى أنه منذ انطلاق برنامج "صامدة" سنة 2023 تم تمويل 20 مشروعا في ولاية توزر بقيمة 196 ألف دينار موزعة إلى 9 مشاريع سنة 2023، و5 مشاريع سنة 2024، و6 خلال العام الجاري، مبرزة أنّ لجنة جهوية فنية تتولى دراسة ملفات الراغبات في الانتفاع بالبرنامج.
وأضافت أنه تم بنفس المناسبة تسليم إشعارات تمويل 7 مشاريع ضمن برنامج "رائدات" بقيمة 76 ألف دينار، موزعة إلى مشروعين في مجال الأنشطة الفلاحية، و3 في مجال الخدمات و2 مجال في المهن الصغرى، علما أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.
ولفتت إلى أنّه من بين المشاريع الممولة مؤسستان يتجاوز حجم تمويلهما 10 آلاف دينار (مشاريع صغرى ومتوسطة)، والبقية  مشاريع متناهية الصغر لا تتجاوز قيمة تمويلها 10 آلاف دينار، علما أن هذا البرنامج الذي أحدث منذ 2021 أبدى موافقته على تمويل 189 مشروعا في ولاية توزر بقيمة مالية قدرها 1,3 ملايين دينار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313250


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    