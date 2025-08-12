Babnet   Latest update 19:15 Tunis

بنزرت: تمكين 23 عائلة من منح تحسين سكن بقيمة 106 آلاف دينار

مكّنت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي ببنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، 23 عائلة محدودة الدخل بمعتمديات غزالة، وجومين، وماطر، وراس الجبل، وتينجة، ومنزل جميل، وجرزونة، وبنزرت الشمالية، من منح مالية لتحسين السكن بقيمة اجمالية تعادل 106 آلاف دينار.

ودعا رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، بالمناسبة، رؤساء اللجان المحلية معتمدي الجهة وبقية ممثلي المصالح الفنية والادارية وخلية السكن الإجتماعي بمقر الولاية، الى العمل على حسن توظيف هذا القسط الجديد  من البرنامج الوطني للسكن الإجتماعي، وتوجيهه الى  مزيد تحسين جودة الحياة والصحة العامة للأسر المنتفعة به، على غرار الأقساط الموزعة سابقا بمختلف معتمديات الولاية الـ14.



وشدّد على أهمية حسن دراسة الملفات الواردة على اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية من أجل توجيه البرنامج لمستحقيه من الأسر ضعيفة الدخل بكامل مناطق الجهة، وتسريع إتمام ما تبقى من ملفات مؤجلة في هذا الشأن.
طارق 
 


