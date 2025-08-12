المنستير: تكريم 13 امرأة متميزة بالجهة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي إطار تظاهرة "ناجحات ببلادي"
نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير مساء أمس الاثنين بمارينا المنستير حفلا تضمّن تكريم 13 امرأة متألقة في مجالات مختلفة، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية وتظاهرة "ناجحات ببلادي"
وشمل التكريم سميرة الزرقة حرفية في اللباس التقليدي والتطريز اليدوي وهي مكوّنة في مجالها وساهمت في إعادة الاعتبار للتطريز واللباس التقليدي وتجميع قطع نادرة منهمنذ 1990، ، والدكتورة زهور وناس الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير وعضو قار بمخبر البحث في المحيط والكيمياء بكلية العلوم بالمنستير، وابتهال بلحاج مبارك الدكتورة في العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وباعثة مشروع لتثمين النباتات المحلية في مجال التجميل، وسماح بلحاج سعد مهندسة إعلامية واتصالات وكهرباء مؤسسة لشركات في ألمانية منها شركة "للفوطوفلتايك".
كما تم تكريم هدى بوسعيد الخبيرة في التدريس العلاجي والتدريبات العقلية، وباعثة مشروع في متابعة دروس التلاميذ ودعم ذوي صعوبات التعلم، ومنية الدغموري بوزويتة رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، وعضو الاتحاد الافريقي للرياضيات والتي تقلدت عدّة مسؤوليات منها المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير.
كما شهد الحفل تكريم وصال مديمغ مستشارة جبائية وقانونية، وناهد الزغواني الخياط الأستاذة في علوم التصرف ورئيسة دائرة وكالات الأسفار والأنشطة السياحية بالمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير، وجميلة زقير كاهية مدير المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والتي لها مبادرات في مجال أنشطة المكتبات والتحفيز على المطالعة.
ووقع أيضا تكريم سميرة غديرة متصرفة رئيسة عامة بالمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة وهي العائلة الوحيدة لعائلتها منذ 1998 وكافلة لوالدتها، وسنية المزوغي منشطة طفولة لمّدة 39 سنة وترعى حفيدها ( 5 سنوات) لابنتها المتوفاة منذ ولادته والتي عانت لمدة 12 سنة من شلل عضوي، وليليان ويلهام ممرضة متقاعدة عضوة مؤسسة لجمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير ولعدّة مراكز كمركز للصم ومركز للمعاقين ذهنيا كلاهما بالمتلوي، فضلا عن الدكتورة عزيزة بن صالح رئيسة جمعية رياضية نسائية لكرة السلة بالمنستير ومسيرة رياضية بالجمعية منذ 1995 ومتحصلة على بطولة تونس (2017-2023) بصفتها رئيسة للجمعية وكأس تونس 2025 بصفتها نائبة رئيس.
وتضمنت التظاهرة عرضا موسيقيا لفرقة "شيشخان" بقيادة صفاء ديباج، ومعرض "وشم وتجاعيد" للفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله، ومعرضا توثيقيا تحت عنوان "المرأة التونسية...تميز وإبداع" للمكتب الجهوي للمركز الوطني للتوثيق بالمنستير، ومعرضا للفنون التشكيلية تحت عنوان "ناجحات بلادي" لاماني خليفة، وفريدة الدبوسي، وعرضا في التعبير الجسماني الرياضي.
