المنستير: تكريم 13 امرأة متميزة بالجهة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي إطار تظاهرة "ناجحات ببلادي"

نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير مساء أمس الاثنين بمارينا المنستير حفلا تضمّن تكريم 13 امرأة متألقة في مجالات مختلفة، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية وتظاهرة "ناجحات ببلادي"

وشمل التكريم سميرة الزرقة حرفية في اللباس التقليدي والتطريز اليدوي وهي مكوّنة في مجالها وساهمت في إعادة الاعتبار للتطريز واللباس التقليدي وتجميع قطع نادرة منهمنذ 1990، ، والدكتورة زهور وناس الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير وعضو قار بمخبر البحث في المحيط والكيمياء بكلية العلوم بالمنستير، وابتهال بلحاج مبارك الدكتورة في العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وباعثة مشروع لتثمين النباتات المحلية في مجال التجميل، وسماح بلحاج سعد مهندسة إعلامية واتصالات وكهرباء مؤسسة لشركات في ألمانية منها شركة "للفوطوفلتايك".

كما تم تكريم هدى بوسعيد الخبيرة في التدريس العلاجي والتدريبات العقلية، وباعثة مشروع في متابعة دروس التلاميذ ودعم ذوي صعوبات التعلم، ومنية الدغموري بوزويتة رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، وعضو الاتحاد الافريقي للرياضيات والتي تقلدت عدّة مسؤوليات منها المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير.

