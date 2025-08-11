وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل اي حالة اصابة بفيروس "شيكونغونيا"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "شيكونغونيا" Chikungunya وذلك بعد عمليات التقصي والمتابعة على إثر الأخبار المتداولة حول هذا الفيروس.



وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم على صفحتها على فيسبوك أنها اتخذت جميع الإجراءات لتدعيم المراقبة الصحيّة واليقظة والترصد في كافة جهات البلاد وعلى مستوى المعابر من طرف المراقبة الصحيّة الحدودية.

