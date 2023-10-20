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البطل الاولمبي والعالمي احمد الحفناوي مرشح لجائزة افضل سباح في لعالم لسنة 2023

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 09:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن الاتحاد الدولي للسباحة امس الخميس عن قائمة المرشحين لنيل جائزة افضل سباح في العالم لسنة 2023 والتي تضمنت البطل الاولمبي والعالمي التونسي احمد الحفناوي.

كما ضمت قائمة المرشحين لهذه الجائزة كلا من الفرنسي ليون مارشان والصيني كين هاينغ.

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وكان الحفناوي توج خلال بطولة العالم التي اقيمت في فوكوواكا اليابانية في جويلية الماضي بذهبيتي 800م سباحة حرة حيث سجل توقيتا قدره 7د و37ث، وسباق 1500م / 14د و43ث و54 جزء بالمائة/ الى جانب فضية سباق 400م سباحة حرة بزمن قدره 3د و40ث و70 جزء بالمائة.


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