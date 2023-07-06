اختتام السنة الدراسية بمدرسة الصحة العسكرية ووزير الدفاع يؤكد دعم كافة مشاريع الصحة العسكرية

أكد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش دعم الوزارة الكامل لكافة مشاريع الصحّة العسكرية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحّية التي تسديها لفائدة منتسبيها، وذلك في كلمة بمناسبة اختتام السنة الدراسية بمدرسة الصحة العسكرية مساء أمس الأربعاء.



وأشاد الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، بإشعاع الصحّة العسكرية وبالمستوى العلمي والتقني الرفيع الذي بلغته المدرسة في مختلف مستويات التكوين.





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واستعرض جملة المشاريع والبرامج التي تم انجازها أو هي في طور الإعداد، على غرار المصادقة على بعث قسمين جديدين في مستوى الإجازة التطبيقية، الأوّل في العلاج الطبيعي، والثاني في التصوير الطبّي والمداواة بالأشعّة، فضلا عن بعث قسم التعليم الطبّي بالمحاكاة بما يسمح بدعم الموارد البشرية المختصّة واللازمة لمعاضدة مجهودات القوّات المسلّحة للمحافظة على الجاهزية الصحّية للجيوش.



وتولّى وزير الدفاع الوطني بهذه المناسبة، التي حضرها مدير عام الصحّة العسكرية وثلّة من الإطارات العسكرية والمدنية السامية للوزارة، تقليد شارات الرتب لخرّيجي مدرسة الصحّة العسكرية للسنة الدراسية 2022-2023.

