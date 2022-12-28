الترجي الرياضي: حمدي المدب يواصل تسيير النادي الى حين ايجاد احسن الحلول لتامين مسار صحيح للجمعية (هيئة الحكماء)

الترجي الرياضي: حمدي المدب يواصل تسيير النادي الى حين ايجاد احسن الحلول لتامين مسار صحيح للجمعية (هيئة الحكماء)

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 18:23 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اعلن الترجي الرياضي انه على اثر انعقاد اجتماع هيئة حكماء النادي بمعية الهيئة المديرة للفريق اليوم الاربعاء, فقد تقرر "مواصلة حمدي المدب تسيير النادي في انتظار استكمال التفكير لايجاد احسن الحلول الممكنة التي من شانها تامين مسار صحيح للجمعية".

واوضح الترجي الرياضي في بلاغ له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "هيئة حكماء النادي التي اجتمعت بمعية الهيئة المديرة بطلب من رئيسها حمدي المدب,حيث تم خلال الاجتماع الاستماع الى عرض قدمه رئيس النادي حول الوضع العام للجمعية والظروف الخاصة التي يمر بها شخصيا, طلبت من رئيس الجمعية حمدي المدب مواصلة تسيير النادي مع الهيئة المديرة الحالية وكل من يرى فيه القدرة على مد يد العون في الظروف الحالية "

وجاء طلب هيئة حكماء الترجي الرياضي وفق البلاغ الصادر في الغرض "في انتظار استكمال التفكير لايجاد احسن الحلول الممكنة التي من شانها تامين مسار صحيح للجمعية بما يضمن استمراريتها والحفاظ على مكانتها و مكاسبها وذلك على اثر القرار الذي اتخذه حمدي المدب بمغادرة رئاسة النادي.

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