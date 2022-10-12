الجرندي يدعو رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتوفير كل الظروف والإمكانيات المتاحة لإنجاح الانتخابات

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمعية رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الثلاثاء، اجتماعا عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالعالم العربي وإفريقيا وآسيا، حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم.





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وأكد الجرندي خلال الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة اليوم الاربعاء، على أهميّة هذا الاستحقاق الوطني، داعيا رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى توفير كل الظروف والإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام استنادا إلى الخبرة المكتسبة من خلال مختلف المحطات الانتخابية السابقة وآخرها استفتاء 25 جويلية الماضي.كما أبرز استعداد الوزارة التام وبعثاتها بالخارج لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتأمين أفضل الظروف لمشاركة الجالية بالخارج في هذه الانتخابات.من جهته، ثمّن رئيس الهيئة فاروق بو عسكر المجهودات التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية لمعاضدة جهود الهيئة من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة ودخول تونس في مرحلة جديدة من بناء المؤسسات الدستورية للدّولة، مؤكّدا على ضرورة ضمان مشاركة هامّة للجالية في هذه المحطة الانتخابية.وخلال مداخلاتهم، أكّد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المشاركين في الاجتماع على حسن انطلاق التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية بالخارج بالتنسيق مع مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية بالخارج والمصالح المركزية بالوزارة، معبّرين عن أتمّ الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.