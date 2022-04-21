كاس رابطة الابطال - الترجي التونسي من اجل خطوة جديدة في طريقه للمراهنة على اللقب القاري

يخوض الترجي الرياضي غدا بملعب حمادي العقربي برادس في سهرة رمضانية مباراة اياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية مع ضيفه وفاق سطيف باحثا عن تحقيق التاهل للدور نصف نهائي المسابقة ومواصلة طريقه للمراهنة على اللقب القاري .وسيعمل أبناء المدرب راضي الجعايدي، الساعين الى الذهاب بعيدا في المسابقة القارية، على تحقيق فوز يؤهلم الى نصف النهائي بعد ان عادوا بنتيجة التعادل صفر لصفر من الجزائر منذ اسبوع.وسيكون ممثل كرة القدم التونسية في حاجة لكل مقومات النجاعة الهجومية وعوامل التركيز الدفاعي ليستكمل مسار التاهل الى نصف النهائي بعد ان فوت في تحقيق الفوز ذهابا حيث تفنن لاعبوه في اهدار الفرص وغابت عنه النجاعة الهجومية.ولئن تبدو المهمة نظريا في متناول زملاء محمد علي بن رمضان غدا فان الفريق في حاجة الى نجاعة اكثر واحكام انهاء المحاولات الهجومية لتسجيل هدف على الاقل من اجل كسب نتيجة اللقاء وتحقيق التاهل.وتسود اجواء ايجابية اوساط الترجي الرياضي الذي انهى المرحلة الاولة متصدرا لمجموعته بعد الانتصار على نجم المتلوي 2-1 في المتلوي لحساب الجولة الـ 14 الاخيرة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في مباراة غاب عنها المدرب الاول راضي الجعايدي وعناصر التشكيلة الاساسية الذين واصلوا التدرب في تونس من اجل مزيد الاعداد لمباراة اياب ربع النهائي يوم غد الجمعة وتمكين عدد من اللاعبين من الراحة واسترجاع القوى.وسيحتاج الترجي الى ترجمة خبرة لاعبيه في المسابقة القارية بما ساعدهم على التهديف في ملعب رادس وخارجه وتمكنوا من التسجيل في 12 مناسبة امام كل الفرق المنافسة في دور المجموعات .ويستكمل الترجي اليوم تحضيراته للمباراة . ولئن تبدو ملامح التشكيلة غير مكتملة فانه من المنتظر ادخال بعض التحويرات عليها مقارنة بمباراة الذهاب حيث يبحث راضي الجعايدي عن تشريك فريق قادر على كسب التحدي الهجومي .وفي غياب المغربي صابر بوقرين المصاب يبدو الليبي حمدو الهوني الاقرب لتعويضه.ويذكر ان الترجي الرياضي الذي يسعى لقطع خطوة جديدة في طريق اللقب القاري سبق له توّج بكأس رابطة الأبطال الافريقية، في 4 مناسبات، سنوات 1994 و 2011 و 2018 و 2019 .ومن جهة اخرى التقى الترجي والوفاق السطايفي في 7 مناسبات فاز الترجي الرياضي في 3 مباريات، وتعادل في 3 مناسبات وانهزم في مباراة واحدة .وياتي زملاء الحارس الجزائري سفيان خضايرية الى تونس مؤمنين بحظوظهم في التدارك باحثين عن مفاجاة منافسهم او على الاقل فرض تعادل ابيض يفتح امامهم امال خوض ركلات الترجيح . ويعرف وفاق سطيف جيدا ان تحقيق هدف قد يقلب المعادلة لفائدته .ويخوض الفريق مباراته باشراف فني جديد بقيادة المدرب الصربي داركو نوفيتش بعد ان اشرف رضا بن دريس كمدرب مؤقت على الفريق في مباراة الذهاب.وسبق لوفاق سطيف بطل الجزائر في 8 مناسبات ان فاز بلقب رابطة الابطال في دورتي 1988 و2014.وسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة العاشرة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس الحكم المغربي رضوان جياد