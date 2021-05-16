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مدرب النادي الصفاقسي: اهدار ضربة الجزاء في نهاية الشوط الاول كان منعرج المباراة

Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 20:57 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - اكد مدرب النادي الصفاقسي حمادي الدّو ان "إهدار ضربة الجزاء في نهاية الشوط الأول كان بمثابة المنعرج في المقابلة" التي خسرها فريقه امام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

واضاف في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة "لم ندخل في المباراة كما ينبغي ثم أخذنا بزمام المباراة وتحسن أداؤنا خلال الشوط الثاني" مشيرا الى ان "التراجع إلى المناطق الخلفية وعدم لعب الهجوم فرضه علينا المنافس ولم يكن خيارنا".


وتابع "أتفهم غضب الجمهور من جراء الاداء والخسارة التي أتحمل مسؤوليتها ولكن هناك فرصة للتدارك في مباراة الإياب وسنعمل على إصلاح بعض الأخطاء الفنية التي تفسر المردود الباهت في مقابلة اليوم".

ومن جهته، قال المدرب الفرنسي لشبيبة القبائل دينيس لافاني "لقد كانت مقابلة طيبة في الجملة واعتقد اننا سيطرنا على أغلب ردهاتها وخلقنا عديد الفرص رغم ان النادي الصفاقسي كان بامكانه أن يسبقنا إلى افتتاح النتيجة لولا اضاعته ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول" مضيفا "قطعنا خطوة هامة نحو التاهل الى الدور نصف النهائي من المسابقة لكن مازالت نصف المهمة في مقابلة العودة في الجزائر"."

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225867

Fenac  (Tunisia)  |Dimanche 16 Mai 2021 à 21h 08m |           
اش عندك ما تتحمل يا دو ث



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