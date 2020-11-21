حملة تحسيسية حول سبل التوقي من فيروس كورونا تنطلق من باب سويقة لتشمل عددا من مناطق ولاية تونس (الكشافة التونسية)

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انطلقت، صباح اليوم السبت، بمنطقة باب سويقة بالعاصمة، حملة تحسيسية حول سبل التوقي من فيروس كورونا، تنظمها الكشافة التونسية بولاية تونس، لتشمل في ذات اليوم جهة المرسى، حسب ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء هيكل العيادي المنسق الجهوي لمشروع "وعي" التحسيسي بجهة تونس.وتمّ خلال هذه الحملة التي تتنزل تحت شعار "60 ثانية باش تسمعني موش برشة على حياتك"، توزيع مطويات تثقيفية توعوية والتخاطب المباشر مع المواطنين في محطات النقل والفضاءات التجارية، وفق ما صرح به أيضا العيادي، مُفوّض الجوالة التابع للكشافة التونسية بجهة تونس.وينفذ مشروع "وعي" التحسيسي ضد وباء كورونا المستجد بالتعاون بين الكشافة التونسية، وهي الجهة المشرفة على المشروع، ووزارة الصحة، والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وذلك بدعم من مكتب منظمة "يونسيف" بتونس، وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتنتقل الحملة التحسيسية غدا الأحد إلى معتمدية باردو، ثم إلى منطقتي الحرارية في 28 نوفمبر الجاري، وابن خلدون في 29 نوفمبر الجاري.وتتصدر منطقة المرسى قائمة المناطق التي تسجل أكثر عدد من الاصابات بفيروس كورونا في ولاية تونس بـ452 حالة، تليها باردو بـ286 حالة، وباب سويقة بـ238 حالة، وحلق الوادي بـ231 حالة، والمنزه بـ201 حالة، حسب إحصاءات الإدارة الجهوية للصحة بتونس.