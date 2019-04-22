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''الكنام'': استدعاء المضمونين الاجتماعيين للحصول على بطاقة العلاج الالكترونية ''لاباس'' سيتم بواسطة الارساليات القصيرة أو عن طريق البريد

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" ان استدعاء المضمونين الاجتماعيين للحصول على بطاقة العلاج الالكترونية "لاباس" التي انطلقت عملية توزيعها اليوم الاثنين، سيتم بواسطة الارساليات القصيرة أو عن طريق البريد مع تحديد المركز الراجع بالنظر وتاريخ الاستلام.

وأوضح "الكنام" في بلاغ له الاثنين، انه لضمان توصل المضمون الاجتماعي بالاستدعاء، يتعين الاشتراك في خدمة الارساليات القصيرة من خلال توجيه ارسالية على الرقم 85666 تحتوي على ما يلي:


بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Cnam*cnrps*matricule assuré*n° cin

بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Cnam*cnss*natricule assuré*n° cin



وأضاف البلاغ انه يمكن الاتصال بأقرب مركز جهوي أو محلي تابع للصندوق الوطني للتأمين عن المرض لتحيين رقم الهاتف الجوال في صورة تغيير الرقم المسجل لدى مصالح الصندوق، مؤكدا تخصيص الرقم الأخضر 80100295 لمزيد الاستفسار.

وأوضح ان تسليم البطاقة الالكترونية "لاباس" يتم مباشرة للمضمونين الاجتماعيين عن طريق المراكز الجهوية والمحلية للصندوق، مؤكدا ان استعمال بطاقة العلاج الورقية الحالية سيتواصل الى حين الاعلام عن تاريخ بداية استغلال البطاقة الالكترونية لاحقا عبر وسائل الاعلام.

وأشار الى ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلق بداية من 22 أفريل 2019 في عملية توزيع بطاقات العلاج الالكترونية "لاباس" لتتواصل على امتداد الأشهر القادمة بصفة تدريجية وعلى عدة مراحل حتى تشمل قبل نهاية السنة الجارية كافة المضمونين الاجتماعيين.

يذكر ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تولى اليوم بمقر الصندوق بالمرسى، اعطاء اشارة انطلاق عملية توزيع هذه البطاقات الالكترونية على المواطنين التي ستتواصل الى غاية 10 ماي المقبل، معلنا ان البطاقة الجديدة، التي سيستخدمها المضمونون الاجتماعيون في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء، ستدخل حيز العمل بحلول نوفمبر 2019 سنا

  
  
     
  
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