بلال الونيفي: قانون المراقبة بالكاميرات جاهز منذ 2019 وينتظر أولوية برلمانية للحد من حوادث المرور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cbafb67c687.06259386_jfqnpkeolmigh.jpg width=100 align=left border=0>

أكد بلال الونيفي، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، في تدخّل إذاعي ببرنامج منك نسمع على إذاعة الديوان، أن أرقام حوادث المرور في تونس "كارثية"، حيث تم إلى حدود 10 أوت تسجيل أكثر من 352 حادثًا خلفت 117 قتيلًا وأكثر من 4050 جريحًا، إضافة إلى العديد من التصادمات المادية.



وأوضح أن العوامل الثلاثة المسببة لهذه الحوادث هي: سلوكيات السائقين، وضعية البنية التحتية، وحالة العربات، لافتًا إلى أن تهرؤ الطرقات وغياب الصيانة الدورية خاصة في غياب المجالس البلدية ساهم في تفاقم الوضع.

