الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن كهل لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بـتشويه وجه شاب بشفرة حلاقة ومحاولة قتله، على خلفية خلافات بينهما في جهة الكبارية.



ووفق ما ورد في ملف القضية، فقد ألحق المعتدي أضراراً جسيمة بوجه المتضرر، قبل أن تتم السيطرة على الوضع وإيقافه.





