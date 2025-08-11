Babnet   Latest update 12:48 Tunis

خزندار: الإطاحة بمنحرف خطير محل 6 مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 07:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار وأعوانه من إلقاء القبض على منحرف مصنّف خطير مفتش عنه في قضايا سلب وسرقة.

وأفادت المعطيات الأمنية أنّه عند عرض هويته على الناظم الآلي، تبيّن أنّه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خيانة مؤتمن، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل، إضافة إلى كونه مفتشًا عنه حديثًا لفائدة مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من أجل السرقة.



كما كشفت الأبحاث أنّ الموقوف متورط في سلسلة من عمليات السلب والنهب، وقد تم التعرف عليه من قبل عشرات المتضررين الذين أكدوا تعرضهم لاعتداءاته باستعمال أسلحة بيضاء.

وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313151


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:12
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
35°-24
34°-24
34°-25
34°-25
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    