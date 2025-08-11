خزندار: الإطاحة بمنحرف خطير محل 6 مناشير تفتيش
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار وأعوانه من إلقاء القبض على منحرف مصنّف خطير مفتش عنه في قضايا سلب وسرقة.
وأفادت المعطيات الأمنية أنّه عند عرض هويته على الناظم الآلي، تبيّن أنّه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خيانة مؤتمن، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل، إضافة إلى كونه مفتشًا عنه حديثًا لفائدة مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من أجل السرقة.
وأفادت المعطيات الأمنية أنّه عند عرض هويته على الناظم الآلي، تبيّن أنّه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خيانة مؤتمن، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل، إضافة إلى كونه مفتشًا عنه حديثًا لفائدة مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من أجل السرقة.
كما كشفت الأبحاث أنّ الموقوف متورط في سلسلة من عمليات السلب والنهب، وقد تم التعرف عليه من قبل عشرات المتضررين الذين أكدوا تعرضهم لاعتداءاته باستعمال أسلحة بيضاء.
وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313151