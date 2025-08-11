خزندار: الإطاحة بمنحرف خطير محل 6 مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار وأعوانه من إلقاء القبض على منحرف مصنّف خطير مفتش عنه في قضايا سلب وسرقة.



وأفادت المعطيات الأمنية أنّه عند عرض هويته على الناظم الآلي، تبيّن أنّه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خيانة مؤتمن، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل، إضافة إلى كونه مفتشًا عنه حديثًا لفائدة مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من أجل السرقة.

