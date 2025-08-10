Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بلدية مدينة تونس: حجز 37 حاجزا حديديا و3 ثلاجات و27 كرسيا و8 طاولات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68984f5f3c0d37.23561346_gmikhplqejnfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 06:49
      
تم امس السبت تنظيم حملة مشتركة بين اعوان تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة ،ومركز الشرطة البلدية بباب بحر، بشارع الحبيب بورقيبة ومحطة اكشاك الزهور
واسفرت الحملة عن حجز 37 حاجزا حديديا ،و3 ثلاجات،و27 كرسيا،و8 طاولات ،ومظلتين شمسيتين ،وكمية من التين الشوكي
ونفذت هذه الحملة وفق ما نشرته بلدية مدينة تونس على صفحتها "فايسبوك" ،في اطار التصدي لظاهرة استغلال الأرصفة والطرقات بدون ترخيص ،وإلقاء الفضلات بالطريق العام من طرف أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بشارع الحبيب بورقيبة



كما تم تنفيذ حملة مشتركة مؤخرا، بكل من شارع فرحات حشاد ،وشارع كمال اتاتورك، وساحة الباساج، بالعاصمة، واسفرت عن حجز 87 حوضا للمزهريات ،و29 حاجزا حديديا ،و53 كرسيا ،و25 طاولة ، بالاضافة الى تحرير مخالفات صحية في الغرض


