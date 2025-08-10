بلدية مدينة تونس: حجز 37 حاجزا حديديا و3 ثلاجات و27 كرسيا و8 طاولات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68984f5f3c0d37.23561346_gmikhplqejnfo.jpg width=100 align=left border=0>

تم امس السبت تنظيم حملة مشتركة بين اعوان تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة ،ومركز الشرطة البلدية بباب بحر، بشارع الحبيب بورقيبة ومحطة اكشاك الزهور

واسفرت الحملة عن حجز 37 حاجزا حديديا ،و3 ثلاجات،و27 كرسيا،و8 طاولات ،ومظلتين شمسيتين ،وكمية من التين الشوكي

ونفذت هذه الحملة وفق ما نشرته بلدية مدينة تونس على صفحتها "فايسبوك" ،في اطار التصدي لظاهرة استغلال الأرصفة والطرقات بدون ترخيص ،وإلقاء الفضلات بالطريق العام من طرف أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بشارع الحبيب بورقيبة

