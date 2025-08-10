المنستير: وزير السياحة يعاين مشاريعا سياحية تقوم بتنفيذها بلدية المنستير

عاين وزير السياحة، سفيان تقية، امس السبت، اليوم خلال زيارة عمل أداها إلى المنستير عدد من المشاريع السياحية التي تنفذها بلدية المكان والممولة جزئيا من قبل صندوق حماية المناطق السياحية.



واستمع الوزير، في مقر جمعية صيانة مدينة المنستير، إلى عرض قدمه مسؤولون في بلدية المنستير حول مكوّنات مشروع إحياء المدينة العتيقة الذي تقدر كلفته الجملية ب7 ملايين و654 ألف دينار وينتظر استكماله سنة 2027. وتعهدت وزارة السياحة مبدئيا سنة 2011 بدعمه باعتماد قدره 550 ألف دينار.



وشمل العرض المشاريع التي ساهم في تمويلها صندوق حماية المناطق السياحية منها مشروع تهيئة كرنيش القراعية وتنوير الإلتوائية عدد 3 بالمنطقة السياحية وتجديد شبكة التنوير الجميلي بالطريق الجهوية رقم 92 حيث انطلق المشروع في جويلية 2023 بتمويل قدره 268 ألف دينار من صندوق حماية المناطق السياحية و330 ألف دينار تمويل ذاتي.كما استعرض المسؤولون مشاريع اخرى من المقترح تمويلها من قبل صندوق حماية المناطق السياحية وهي تهيئة ساحة 3 أوت كمنتزه حضري، وتهيئة كرنيش سطح جابر الذي يمتد على طول 1فاصل 57 كم وتوجد فيه مؤسسات جامعية ومقاهي ومطاعم سياحية. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 3 مليون دينار. وقد سبق لبلدية المنستير عرض ملف في الغرض على اللجنة الفنية للمحيط السياحي سنة 2019.ومن المشاريع المقترحة كذلك تهيئة فسحة الفالاز بالمنستير، الذي يمتد فيها الرصيف على طول حوالي 3 فاصل 7 كلم. وتبلغ الكلفة التقديرية للأشغال خمسة مليون دينار. وطالبت صندوق حماية المناطق السياحية بتوفير اعتمادات تقدر بألف دينار لإنجاز قسط وظيفي علاوة على مطالبتها بتوفير اعتمادات إضافية لتنظيف المدخل الشمالي بالمنستير.وطالبت بلدية المنستير وزارة السياحة بالإيفاء بتعهداتها فيما يخص برنامج احياء المدينة العتيقة بالمنستير وفق ما أفادت به (وات) مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء قندوز.وأوضح مدير عام المصالح المشترك بوزارة السياحة، يحي الشواشي، في تصريح ل(وات) "أنّه سيتم عرض الملف الفني لمشروع احياء المدينة العتيقة بالمنستير عند إحالته على المصالح المعنية بالوزارة على لجنة فنية متكوّنة من وزارتي السياحة والداخلية وممثلين عن وزارتي التجهيز والبيئة وينتظر عقد هذه اللجنة خلال سنة 2026."وأكد أنّ الوزارة ستتفاعل إيجابيات مع مقترحات بلدية المنستير باعتبارها تخدم السياحة التونسية ككلّ وذلك إلى حين استكمال الملف الفني.وكان وزير السياحة عاين ميدانيا مشروع تهيئة كرنيش القراعية واستمع في مارينا المنستير إلى ممثلي الشركة العربية للسياحة الذين اقترحوا توسعة مارينا المنستير التي تستقبل يوميا 15 ألف زائر وتجديد اللزمة التي تنتهي سنة 2027 وذلك بالاستثمار في الميناء المتقدم حسب ما أفاد به (وات) المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة حسام الخشين مشيرا أنّ وزير السياحة قد تعهد بأن تعمل الوزارة بإزالة العراقيل الإجرائية والإدارية على ان تعقد جلسة عمل في الغرض.تم