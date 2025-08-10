Babnet   Latest update 23:08 Tunis

تنظيف الشواطئ التونسية: رفع 8000 م³ من الفضلات وتحقيق 80% من الفضلات بـ133 شاطئا إلى غاية بداية أوت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68949948db3d55.86559540_ghmoeqifknpjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 09:33
      
في إطار التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية، أعلنت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنّه، وإلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت 2025، تمّ التدخل في جميع الشواطئ المدرجة ضمن البرنامج بنسبة إنجاز جملية بلغت 80%، حيث تم رفع حوالي 8000 متر مكعّب من الفضلات، بمعدل 6 م³ يوميًا لكل شاطئ، مع تسجيل أعلى كمية مرفوعة في شاطئ الرفراف بمعدل 12 م³ يوميًا.



ويشمل برنامج أشغال التنظيف لسنة 2025 التدخل في 133 شاطئًا يمتد على طول 192 كيلومترًا وبمساحة جملية تناهز 5739 هكتارًا، توزّعت كالآتي:


* 51 شاطئًا تابعًا للبلديات السياحية
* 82 شاطئًا عموميًا
مع تنفيذ ما بين 9 و23 تدخلاً خلال كامل الفترة الصيفية في كل شاطئ.
ويتضمن البرنامج التمشيط والغربلة الآلية للرمال بشكل دوري، إضافة إلى التنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. وتواصل الوكالة، تحت إشراف وزارة البيئة وبتمويل مشترك مع صندوق حماية المناطق السياحية، تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع مختلف البلديات الساحلية، حيث انطلقت الأشغال منذ ماي 2025، لتتواصل إلى غاية سبتمبر المقبل.


الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
